Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways показала на видео свой новый роскошный бизнес-класс QSuite. Ролик опубликован на официальном канале перевозчика на YouTube.

В новом салоне пассажирские места оснащены мониторами для просмотра видео. Расположенные рядом кресла можно превращать в двуспальную кровать.

Кроме того, пассажирские места снабжены раздвижными панелями, которые можно закрывать, если путешественник хочет уединения. Как отмечается на сайте авиакомпании, кресла отделаны итальянской кожей, атласом и розовым золотом.