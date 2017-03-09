Эр-Рияд: Россия слишком медленно сокращает добычу нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью телеканалу CNBC, что Россия не выполняет договоренностей по сокращению добычи нефти.

По словам министра, в феврале снижение нефтедобычи Москвой было недостаточным, хотя еще в январе этот показатель был в норме.

«Январь был приятным сюрпризом, в январе Россия сильно снизила добычу. В феврале было не так хорошо — они сделали это недостаточно», — заявил аль-Фалих.

Министр напомнил, что, в соответствии с договоренностью, Россия должна была выйти на согласованный уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в день по итогам первого квартала, а до конца марта — по 100 тыс. баррелей в день.