«Несмотря на 70-летнее коммунистическое правление в Азербайджане, большинство населения этой южнокавказской страны исповедует ислам. 25 лет назад в Азербайджане местных христиан было очень мало. На сегодняшний день их уже 10 тысяч и их число постоянно растёт», - пишет немецкое религиозное издание Jesus.ch, сообщает haqqin.az.

В своем материале издание высоко оценивает деятельность пастора Сары Мирзоева, который прилагает большие усилия по превращению местных мусульман в христиан. При этом в статье говорится о деятельности разветвленной сети миссионеров, которые работают с азербайджанской молодежью по превращению их в христиан. Авторы статьи не скрывают своей радости за успешную деятельность миссионеров, выражая надежду на то, что в ближайшее время все население Азербайджана станут христианами.

Пастор Сары Мирзоев утверждает, что он одним из первых принял христианство после обретения Азербайджаном независимости.

«Никто не понимал, почему я пошел на этот шаг. А я просто понял, что все те люди, которые окружали меня – духовно мертвы», - сказал пастор в интервью телеканалу CBN News.

Сары Мирзоев говорит, что из девятимиллионного населения Азербайджана христианство исповедуют 10 тысяч человек, но их число неуклонно растет, отмечает немецкое издание.

«Когда я принял христианство в 1991 году, все христиане, которых я знал были русскими, но сейчас многие азербайджанцы перешли в христианство с моей помощью», - говорит пастор Мирзоев, пишет немецкое издание.

Сары Мирзоев является настоятелем баптисткой церкви в Баку, которая является крупнейшей протестантской церковью Азербайджана.

«Иногда в этой церкви по 30-40 человек принимают Иисуса Христа как своего спасителя, и большинство из них – набожные мусульмане», - говорится в статье.

В статье говорится о религиозной свободе в Азербайджане, однако автор отмечает, что регистрация новой религиозной организации или издание религиозной литературы затруднено по правилам нового законодательства в этой сфере.

В статье немецкого религиозного журнала также отмечается, что в Азербайджане есть большая сеть домашних церквей, особенно за пределами Баку. Особенно активно действует американская организация Mission Eurasia, которая занимается распространением христианских ценностей в странах СНГ, в основном в мусульманских республиках бывшего Союза. Эта организация практикует так называемые «школы без стен», то есть собрания христиан или пропаганда христианских ценностей не привязываются к конкретному зданию или месту.

«Мусульмане активно интересуются нашей деятельностью, и когда они обнаруживают, что мы часто радуемся жизни, то они начинают читать Евангелие», - говорит Хафиз, один из сотрудников такой «школы без стен», пишет немецкое издание.

Другой сотрудник этой школы Али говорит, что большинство из тех, кто проявляет интерес к их деятельности – это азербайджанская молодежь.

«Для этих молодых людей знакомство с нами – это приятный и легкий способ познать Библию. Они задают вопросы и получают на них ответы в безопасной и дружелюбной среде», - говорит Али.

«Наша деятельность не так легка, как кажется, однако мы справляемся с помощью Христа, который любит нас. И мы полны решимости молиться за нашего президента и нашу страну. Мы мечтаем о том, что девять миллионов азербайджанцев уверуют в Христа», - говорит пастор Сары Мирзоев.