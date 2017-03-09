 

В ЦРУ нашли источник утечки секретных данных

 

Гражданские служащие, работающие в ЦРУ по договору, могли передать порталу WikiLeaks секретные данные разведки о масштабном взломе электронных гаджетов, сообщил источник агентства Reuters.

В данный момент устанавливаются личности возможных диверсантов. Сотрудники ЦРУ проверяют всех контрактников, работавших на разведку в последние годы, и выясняют, кто из этих людей мог иметь доступ к секретным материалам. Проверяются, в том числе, все пароли и личная переписка.

При этом источник агентства в спецслужбах утверждает, что эта версия является более вероятной, чем причастность русских хакеров, которые не стали бы спешить с публикацией данных.

Отмечается, что возможную утечку секретных данных сотрудники ЦРУ и правоохранительных органов заподозрили еще в конце прошлого года. Эти опасения подтвердились на этой неделе, когда WikiLeaks опубликовала более 8700 документов 2013—2016 годов, из которых следовало, что у спецслужб была глобальная программа взлома гаджетов, в том числе iPhone, а также устройств на ОС Android и Windows.

Напомним, что одним из работавших с ЦРУ по контракту был, к примеру, такой известный информатор, как Эдвард Сноуден. Разведка вынуждена идти на риск, принимая людей со стороны, так как среди них много хороших специалистов в сфере информационных технологий.

0 просмотров


Старости
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
10 Март 13° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7563 AZN
1 EUR   =   1.8494 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В ЦРУ нашли источник утечки секретных данных
«Мы мечтаем, что все 9 миллионов азербайджанцев станут христианами» Немецкий религиозный журнал
Посол США в Азербайджане: «Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась»
Эр-Рияд: Россия слишком медленно сокращает добычу нефти
Qatar Airways представила новый бизнес-класс с золотыми креслами видео
Kapital Bank по случаю Новруза проводит льготную акцию
В Петербурге раскрыто убийство, заказанное «авторитетом» из Азербайджана
Так «Барселона» празднует победу видео
В Джалилабаде застрелился 59-летний мужчина
Индия требует технологии истребителей у России
В Дюссельдорфе из-за бомбы объявлена эвакуация
Россияне возвращаются из Европы
Скандальный помощник Трампа стал лоббистом Турции
«Алмазный партнер» Саргсяна стал послом в России
Китай подвергся обстрелу из Мьянмы
Турецкие дипломаты бежали в Швейцарию
На парковке в Красноярске расстреляли грузина
Токио: Ракеты КНДР едва не долетели до Японии
Китай разрабатывает дрон-невидимку
В автобусной аварии на трассе Баку — Сумгаит погибли студенты видео; фото; обновлено 11:26
Напряженность на фронте
Европейский центр разведки раскрыл тайный заговор против Азербайджана гром в Брюсселе
«Барселона» забила ПСЖ шесть мячей и вышла в 1/4 Лиги чемпионов
Землетрясение в Турции
Взрыв на свадьбе в Ираке: десятки убитых