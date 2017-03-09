В ЦРУ нашли источник утечки секретных данных

Гражданские служащие, работающие в ЦРУ по договору, могли передать порталу WikiLeaks секретные данные разведки о масштабном взломе электронных гаджетов, сообщил источник агентства Reuters.

В данный момент устанавливаются личности возможных диверсантов. Сотрудники ЦРУ проверяют всех контрактников, работавших на разведку в последние годы, и выясняют, кто из этих людей мог иметь доступ к секретным материалам. Проверяются, в том числе, все пароли и личная переписка.

При этом источник агентства в спецслужбах утверждает, что эта версия является более вероятной, чем причастность русских хакеров, которые не стали бы спешить с публикацией данных.

Отмечается, что возможную утечку секретных данных сотрудники ЦРУ и правоохранительных органов заподозрили еще в конце прошлого года. Эти опасения подтвердились на этой неделе, когда WikiLeaks опубликовала более 8700 документов 2013—2016 годов, из которых следовало, что у спецслужб была глобальная программа взлома гаджетов, в том числе iPhone, а также устройств на ОС Android и Windows.

Напомним, что одним из работавших с ЦРУ по контракту был, к примеру, такой известный информатор, как Эдвард Сноуден. Разведка вынуждена идти на риск, принимая людей со стороны, так как среди них много хороших специалистов в сфере информационных технологий.