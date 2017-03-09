 

Лукашенко резко осудил Медведева

 

Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

Президент Лукашенко ответил Медведеву: наши отношения с Россией — это не бухгалтерия.

"Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева, - сказал глава государства. - Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России прежде всего, и в Беларуси, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок".

"Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", - подчеркнул белорусский лидер.

"В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится", - заявил Александр Лукашенко.

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