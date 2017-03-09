«Сегодня для нас тяжелый, но и славный день. Мы потеряли солдата Чингиза Гурбанова, но он погиб уничтожив фашистов. Чингиз Гурбанов убил четырех и ранил еще троих армянских солдат. Чингиз прожил всего 20 лет, но это была достойная жизнь». Как сообщают собственные корреспонденты haqqin.az, это сказал, выступая на церемонии поминовения военнослужащего Чингиза Гурбанова, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, начальник СГБ Мадат Гулиев.

Мадат Гулиев выразил благодарность родителям Чингиза Гурбанова, подчеркнув, что они воспитали достойного мужчину.

«В чем феномен Чингиза? Он вырос в достойной семье, и его родители воспитали настоящего мужчину, которым будет гордиться весь Азербайджан. Я сегодня благодарю отца Чингиза за преданность Азербайджану и президенту. Да, ему, как и всем нам тяжело, но его сын, уничтожив фашистов, захватчиков, пожертвовал собственной жизнью ради нашего благополучия», - сказал Мадат Гулиев.

Начальник СГБ также отметил, что Азербайджан является независимым государством, которое прошло большой исторический путь.

«Азербайджан прошел большой исторический путь. Страна обрела независимость в 1991 году. Но истинное независимое государство мы построили в 1993 году благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиева. Благодаря проведенной им политике, Азербайджан прошел большой путь развития», - сказал он.

Затем на церемонии выступил шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. В своей речи он объявил Чингиза Гурбанова шехидом и отметил, что для него большая честь принимать участие в таких церемониях.

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В Мечети Гейдара в Баку продолжается церемония поминовения военнослужащего Чингиза Гурбанова, ставшего 29 декабря прошлого года шехидом при предотвращении провокации диверсионной группы армянской армии.

В церемонии принимают участие председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, начальник СГБ Мадат Гулиев, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, представители руководства Минобороны, МЧС, депутаты и общественные деятели.

Выступая на церемонии, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Мадат Гулиев почтил память шехида Чингиза Гурбанова и отметил, что сегодняшняя церемония поминовения организована по инициативе главы государства.

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Сегодня в Мечети Гейдара состоялась церемония поминовения военнослужащего Чингиза Гурбанова, ставшего 29 декабря шехидом при предотвращении провокации диверсионной группы армянской армии.

Как сообщают собственные корреспонденты haqqin.az, церемония по инициативе президента Азербайджана была организована Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. В ней приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители армии и силовых структур, родственники погибшего и представители общественности.

Выступившие на церемонии родственники шехида отметили, что окружены заботой со стороны государства.

Все говорили, что Чингиз Гурбанов проявил героизм при отражении диверсии врага. Армянская сторона долгое время отказывалась вернуть тело азербайджанского солдата. Благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева, удалось добиться возвращения тела шехида. Чингизу Гурбанову посмертно присвоено звание Национального героя.

«Чингиз Гурбанов с нетерпением ждал освобождения оккупированных территорий. Он начал свою воинскую службу в Тертере и за короткое время завоевал уважение сослуживцев и командиров. Чингиз Гурбанов проявил героизм при отражении диверсии врага. Благодаря усилиям президента Азербайджана удалось добиться возвращения его тела. Глава государства высоко оценил его героизм и присвоил ему звание Национального героя. Президент встретился с отцом шехида и вручил ему медаль сына "Золотая звезда"», - сказала в своем выступлении сотрудница Службы государственной безопасности Мехпара Фаталиева.

«Наша страна независима благодаря таким сынам, как Чингиз. Наши шехиды являются примером для каждого из нас. Если за землю есть кому умирать, значит она – Родина. Значит мы должны быть готовы умереть за свою Родину. Мы склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь за Родину. Мы всегда рядом с их родителями», - заявила в своем выступлении зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова.

В беседе с корреспондентами haqqin.az отец шехида Салман Гурбанов выразил признательность главе государства за организацию церемонии поминовения.

«Я благодарю главу государства. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», - сказал он.