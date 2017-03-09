 

Путин обсудит с Эрдоганом расследование убийства посла Карлова

 

Президент России Владимир Путин 10 марта в Москве обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе, расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что повестка их встречи максимально обширна, пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, реализацию таких проектов, как "Турецкий поток", АЭС "Аккую", а также процесс дальнейшей нормализации отношений после известных кризисных моментов.

"Конечно, наверное, огромное значение будет иметь тема, это скорее в той части, когда уже главы государств будут общаться в узком составе, это вопросы, связанные с Сирией, связанные с безопасностью, с ходом расследования убийства нашего посла Карлова в Анкаре", — сообщил Песков журналистам.

"Перекрестные вопросы в плане Сирии. В плане Сирии действительно сейчас процесс и сирийского урегулирования, и положения дел в Сирии, конечно, не может не быть одним из главных вопросов повестки дня любого регионального государства, тем более таких государств, как Турция и Израиль. Вот это точка пересечения, наверное, единственная", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться перекрестные вопросы на встрече с Эрдоганом после переговоров Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 марта.

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