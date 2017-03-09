Турецкая армия уничтожила 19 террористов ПКК

В ходе проводившихся в течение четырех дней спецопераций в провинциях Диярбакыр и Бингель на юго-востоке Турции обезврежены 19 членов террористической ПКК, говорится в четверг в сообщении Генштаба ВС страны.

В ходе операций изъяты пять автоматов, пистолет и 835 патронов. Обнаружены угнанные автомобиль и мотоцикл, которые террористы планировали использовать в терактах.

Ранее министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с июля 2015 года армия Турции уничтожила 9,6 тысячи боевиков ПКК.