 

Убитые бизнесмены оказались армянами, а не азербайджанцами

Автор: Отдел информации 

В городе Армавир Краснодарского края начато расследование убийства двух бизнесменов, тела которых были обнаружены в лифте многоэтажного жилого дома. Жертвами неизвестных стали граждане Армении, которые занимались оптовыми поставками товаров из Москвы на Кубань, сообщает DNI24. 

Отметим, что ранее сообщалось, что расстрелянные являются выходцами из Азербайджана.

Тревожный сигнал поступил от жильцов одного из домов по улице Ленина. Прибывшие полицейские обнаружили в лифте бездыханные тела с огнестрельными ранениями. Одним из погибших оказался мужчина 1966 года рождения, проживавший в этом доме. Его спутник был на порядок моложе, но его личность пока не установлена.

Опрос людей, близко знавших погибшего, показал, что накануне своей смерти мужчина получил крупную сумму денег и собирался ехать за новой партией товара.

В связи с убийством возбуждено уголовное дело, идет следствие.

4115 просмотров


Старости
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
10 Март 13° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7563 AZN
1 EUR   =   1.8494 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства
Лучшими автомобилями в мире признаны Audi, Jaguar и Volkswagen
Йеменская армия приблизилась к захваченной хуситами столице
15-летний водитель погиб вместе с бабушкой
МВД о гибели студентов на трассе Баку — Сумгаит
Путин уволил десять генералов
Мехрибан Алиева созвала первое совещание фото
Состояние Ахметова сократилось с $22,4 млрд до $3,5 млрд
В Самухе застрелилась 16-летняя девушка
Теракт в Ираке: 26 погибших
Шахин Мустафаев едет в Киев
Убитые бизнесмены оказались армянами, а не азербайджанцами
Турецкая армия уничтожила 19 террористов ПКК
Путин обсудит с Эрдоганом расследование убийства посла Карлова
«Он убил четырех армянских солдат, троих ранил» фото; обновлено 14:58
Лукашенко резко осудил Медведева
Доллар подешевел к манату Новый курс
В ЦРУ нашли источник утечки секретных данных
«Мы мечтаем, что все 9 миллионов азербайджанцев станут христианами» Немецкий религиозный журнал
Посол США в Азербайджане: «Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась»
Эр-Рияд: Россия слишком медленно сокращает добычу нефти
Qatar Airways представила новый бизнес-класс с золотыми креслами видео
Kapital Bank по случаю Новруза проводит льготную акцию
В Петербурге раскрыто убийство, заказанное «авторитетом» из Азербайджана
Так «Барселона» празднует победу видео