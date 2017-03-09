Убитые бизнесмены оказались армянами, а не азербайджанцами

В городе Армавир Краснодарского края начато расследование убийства двух бизнесменов, тела которых были обнаружены в лифте многоэтажного жилого дома. Жертвами неизвестных стали граждане Армении, которые занимались оптовыми поставками товаров из Москвы на Кубань, сообщает DNI24.

Отметим, что ранее сообщалось, что расстрелянные являются выходцами из Азербайджана.

Тревожный сигнал поступил от жильцов одного из домов по улице Ленина. Прибывшие полицейские обнаружили в лифте бездыханные тела с огнестрельными ранениями. Одним из погибших оказался мужчина 1966 года рождения, проживавший в этом доме. Его спутник был на порядок моложе, но его личность пока не установлена.

Опрос людей, близко знавших погибшего, показал, что накануне своей смерти мужчина получил крупную сумму денег и собирался ехать за новой партией товара.

В связи с убийством возбуждено уголовное дело, идет следствие.