Шахин Мустафаев едет в Киев

13-14 марта в Киеве состоится азербайджано-украинский бизнес-форум, сообщает haqqin.az.

Азербайджанскую делегацию на форуме возглавляет министр экономики Шахин Мустафаев. В ее состав также вошли заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов, вице-президент ГНКАР Виталий Беглярбеков, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов, другие официальные лица.

В рамках визита в Киев, помимо участия в азербайджано-украинском бизнес-форуме, запланированы также встречи Ш.Мустафаева с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым, первым вице-премьер-министром Украины – министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым.

Визит азербайджанской делегации завершится вечером 14 марта.