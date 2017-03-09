Состояние Ахметова сократилось с $22,4 млрд до $3,5 млрд

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов с января 2013 года потерял около $18,9 млрд и покинул рейтинг самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg.

По данным рейтинга, в январе 2013 года состояние Рината Ахметова составляло почти $22,5 млрд.

В апреле 2014 года состояние Ахметова уменьшилось до $12 млрд.

В 2015 году Ахметов продолжил терять финансы и позиции в рейтинге. Так, в декабре 2015 года у него было $4,05 млрд.

3 марта 2017 года Ахметов занимал 483-ю строку в списке с $3,66 млрд. 5 марта его состояние уменьшилось до $3,5 млрд: бизнесмен вылетел из Топ-500 богатейших людей мира и занял 528-ю позицию в Bloomberg Billionaires Index.

Согласно графику, украинский бизнесмен в среднем терял около $100 млн в день.

На сегодняшний день в Bloomberg Billionaires Index-500 нет ни одного представителя Украины: для попадания в рейтинг, данные которого обновляются ежедневно, состояние должно превышать $3,61 млрд.