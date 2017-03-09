МВД о гибели студентов на трассе Баку — Сумгаит

Министерство внутренних дел распространило информацию о произошедшем на автодороге Баку — Сумгаит дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает пресс-служба МВД, 9 марта около 08:00 на территории Абшеронского района микроавтобус марки Ford, за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 18 человек госпитализированы в Больницу скорой помощи города Сумгаит, три человека – в Клинический медицинский центр города Баку.

По факту в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.

Водитель микроавтобуса задержан в качестве подозреваемого.