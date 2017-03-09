Йеменская армия приблизилась к захваченной хуситами столице

Правительственная армия в Йемене приблизилась к захваченной повстанцами-хуситами столице Сане, взяв контроль над рядом стратегически важных позиций в ее окрестностях, сообщил РИА Новости военный источник.

Вооруженный конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается с 2014 года. Правительство в боях с повстанцами поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

"Силы президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке коалиции взяли контроль над стратегическими позициями… и приблизились к захвату центра муниципалитета Нихм, который расположен в 30 километрах от Саны", — сообщил источник.