Лучшими автомобилями в мире признаны Audi, Jaguar и Volkswagen

В Женеве в первый день международного автосалона назвали троих финалистов конкурса «Лучший автомобиль года» (WCOTY), победитель будет объявлен в апреле в Нью-Йорке.

Согласно списку на сайте World Car Awards, среди кандидатов на почетное звание расположились два немца — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace.

В прошлом году лучшим автомобилем года признан родстер Mazda MX-5, в 2015 году — Mercedes-Benz W205.

Кроме того, определились финалисты в таких категориях, как «Городской автомобиль мира» (в этом году присуждается впервые), «Автомобиль года премиум-класса», «Экологичный автомобиль года» и «Автомобильный дизайн года».

Женева в течение 11 дней будет столицей мирового автомобилестроения, — в четверг здесь открылся 87-й Международный автосалон.

На этом престижном ежегодном смотре технических и дизайнерских достижений в выставочном центре «Палэкспо» представлены около 900 автомобилей и аксессуаров к ним, 148 мировых и европейских новинок.

В Швейцарию свою продукцию привезли около 180 крупнейших автомобильных компаний. Организаторы вновь, как и в прошлом году, ждут в «Палэкспо» около 700 тыс. посетителей.

Женевский салон входит в пятерку крупнейших в мире: он проводится весной, являясь важным индикатором состояния рынка и определяя тенденции до конца года.