 

Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства

 

Известный британский астрофизик Стивен Хокинг в интервью The Times заявил, что для выживания человечеству нужно единое правительство в мировом масштабе, иначе ему угрожает вымирание от оружия массового поражения или экологических проблем.

Как полагает Хокинг, с момента возникновения цивилизации агрессия была полезна, так как давала определенные преимущества в борьбе за выживание. Она, по всей видимости, закрепилась в наших генах благодаря эволюции. Теперь, однако, технологии развиваются так быстро, что агрессия может уничтожить всех людей посредством ядерной или биологической войны. Нам, считает ученый, нужно контролировать унаследованные нами инстинкты собственной логикой и разумом.

Единое мировое правительство было бы оптимальным для реализации этой задачи. Его не мог контролировать национальный или узкогрупповой эгоизм. Кроме того, оно лучше справилось бы с новыми угрозами — загрязнением окружающей среды, быстро прогрессирующим искусственным интеллектом и прочими.

Впрочем, продолжает Стивен Хокинг, у такого решения есть и свои риски. Правительство, принимающее решения от имени всех людей, способно превратиться в тиранию. Однако и с этим можно справиться, считает он.

Ранее физик уже выступал с рядом довольно алармистских заявлений, вызывавших критику у специалистов в других областях. Так, он вместе с Илоном Маском опасается развития искусственного интеллекта и того, что в будущем он вытеснит людей. Причем разработчики самых сложных систем такого рода утверждают, что никакой опасности они не несут, потому что по своим способностям несопоставимы с людьми, и неясно, будут ли вообще сопоставимы с ними когда-либо.

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Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства
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