Студент из Университета Центрального Арканзаса Блейк Пукетт, которого полиция остановила по подозрению в вождении в нетрезвом виде, устроил для офицеров шоу, пожонглировав кеглями. Видео, на котором запечатлен этот момент, за три дня собрало на YouTube уже почти 1,3 миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.

По словам Пукетта, он возвращался из университетской библиотеки и ехал медленно, поскольку у него сломался один из задних фонарей. По словам сержанта полиции Кита Маккея, медленная езда неподалеку от территории университетского кампуса в ночное время часто оказывается признаком того, что водитель употреблял алкоголь.

Поэтому Пукетта остановили и попросили выйти из машины. Побеседовав с ним, офицеры поняли, что молодой человек трезв. Однако в ходе разговора они выяснили, что Пукетт занимается "волшебными трюками" и обратили внимание на номерной знак с надписью "жонглер".

Тогда студент и продемонстрировал полиции свое мастерство. По словам Пукетта, он решил пожонглировать для офицеров, чтобы стандартная проверка оказалась чем-то более веселым.