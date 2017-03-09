Европарламент одобрил отмену виз для Украины

Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) в четверг проголосовал за отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ассамблеи.

По его словам, в поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.

2 марта Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, теперь за это решение 5 апреля должен проголосовать Европарламент как институт.

Для вступления решения в силу его должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.