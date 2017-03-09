Сегодня в Дохе в 20:00 по бакинскому времени состоится товарищеский матч между сборными Катара и Азербайджана.



Судить встречу, на которую сборная Азербайджана отправилась лишь с футболистами, выступающими в национальной премьер-лиге, будет венгерская бригада арбитров во главе с Ференцом Карако.



Между тем, по сообщению сайта АФФА, все расходы по поездке нашей национальной команды в Доху взяла на себя Футбольная ассоциация Катара. Также катарская сторона запретила трансляцию матча, дабы не раскрывать своих игровых секретов перед отборочными матчами чемпионата мира-2018.