Итак, Трамп намерен перезапустить двигатель американской экономики. Ну и что, скажет иной читатель, пережили рейганомику, переживем трампономику. Так-то оно так, да эхо рейганомики до сих пор звучит в ушах некоторых экономистов подобно тревожному набату. Так что вопрос:

«Чем трампономика может обернуться для мира?» заслуживает куда более внимательного рассмотрения.

«Я избавлю средний класс от налогового бремени!»

Выступив в начале марта перед членами Сената и Палаты представителей Конгресса США, Дональд Трамп изложил свое видение программных преобразований, в которых нуждается страна. И если в области международной и внутренней политики Трамп уже успел сделать несколько значимых шагов и заявлений, то с точки зрения экономики, пожалуй, он впервые более-менее четко обозначил свои приоритеты в качестве хозяина Белого дома.

Между тем пути развития американской экономики – это отнюдь не внутреннее дело США.

Нравится подобное кому-то или нет, но мы говорим о доминирующей силе современного мира. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США за прошлый год превысил 17,5 трлн долларов, что составляет почти четверть мирового валового продукта. Ближайший преследователь Америки – Китай – отстает по данному показателю почти в два раза - 10 трлн долларов (13% глобального ВВП). Соответственно, взлеты или падения американской экономики громким эхом отзываются буквально во всех уголках земного шара. Так что к шагам нового американского лидера в экономической сфере стоит присмотреться всему миру.

Трамп не стал скромничать и прямо заявил, что ставит цель – ни много ни мало – перезапустить двигатель национальной экономики. Для этого он намерен предпринять целый ряд революционных преобразований. В частности, президент США анонсировал реформу налоговой системы, которую сам же назвал исторической: предполагается, что по ее итогам работающие на территории страны компании будут поставлены в настолько выгодные условия, что не захотят покидать Америку, а представители среднего класса в значительной степени избавятся от существующего налогового бремени. В этих предложениях, безусловно, сказывается не столько политический, сколько предпринимательский опыт миллиардера Дональда Трампа.

Не менее радикальны его предложения в сфере здравоохранения. Нынешний хозяин Белого дома считает необходимым отойти от принципов, которым следовал его предшественник Барак Обама со своей знаменитой программой медицинского страхования Obamacare. По словам Трампа, каждый американец должен получить возможность покупки полиса медстраховки, причем на условиях, не зависящих от конкретного штата.

Трамп также собирается запустить «перестройку» инфраструктуры в стране и намерен попросить у Конгресса на эти цели $1 трлн инвестиций. По мнению президента, таким образом удастся создать необходимые США миллионы рабочих мест.

«Наш приоритет – бюджет Пентагона»

Помимо этого Трамп обещал прекратить практику секвестирования оборонного бюджета страны: по его мнению, расходы на поддержание военной мощи США, наоборот, надо увеличивать. Трамп хочет резко – на $54 млрд – увеличить ассигнования на оборону в 2018 финансовом году и заодно дать Пентагону добавку в $30 млрд на 2017 финансовый год.

Кроме того, президент США явно дал понять, что намерен всячески защищать и отстаивать экономический суверенитет своей страны в любых международных альянсах. В частности, он готов игнорировать постановления Всемирной торговой организации (ВТО), если таковые будут идти вразрез с интересами его страны.

«Ястребы» считают, что этого мало

В интервью телеканалу CBS директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни сказал, что проект бюджета-2018 увидит свет 16 марта. По этому бюджету можно будет гораздо более определенно судить о финансовых приоритетах администрации Трампа. Но уже сегодня можно предположить, что легко проводить в жизнь свои идеи – не важно, правильные или завиральные – у Трампа не получится. Сколь бы могущественным ни было первое лицо Америки, в этой стране работает отстроенная столетиями политическая система сдержек и противовесов.

А это значит, что политические соперники Трампа – демократы - в Конгрессе США наверняка будут препятствовать таким его начинаниям, как отмена Закона о доступном здравоохранении 2010 года (тот самый Obamacare), благодаря которому получили медицинскую страховку более 20 млн американцев. Они будут стараться не допустить демонтажа другого закона 2010 года, который призван защитить страну от нового экономического кризиса, – о регулировании кредитно-финансовой сферы и защите прав потребителей.

А идея резкого увеличения военного бюджета даже среди республиканцев вызывает оппозицию: «ястребы» типа сенатора Джона Маккейна считают трамповские добавки Пентагону недостаточными, а «голуби» – наоборот, ненужными, поскольку, по их мнению, военный бюджет страны и без того слишком велик.

Кстати, в своем выступлении президент США не сообщил, откуда он планирует взять «лишние» десятки миллиардов для «оборонки», но со слов его помощников известно, что первыми пойдут под нож расходы, наиболее ненавистные консерваторам, – на охрану окружающей среды, на внешнюю политику и на международную помощь. Приготовлены на заклание также Корпорация общественного телерадиовещания и Национальный фонд искусства и гуманитарных наук. Наверняка все эти новации тоже станут предметом острой политической борьбы в Сенате и Конгрессе.

Тем временем главный советник Трампа Стив Бэннон, выступая недавно на конференции консервативных политических действий, заявил, что администрация Трампа желает «демонтировать административное государство». Это означает, что хозяин Белого дома стремится свести к минимуму механизмы защиты граждан от произвола частного капитала.

Бизнес воодушевлен

Но если политический класс Америки относится к объявленным шагам и грядущим реформам Трампа, мягко говоря, неоднозначно, то бизнес – с явным воодушевлением. Ключевой американский промышленный биржевой индекс Dow Jones после речи Трампа в Конгрессе обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 21 000 пунктов. Кстати, это был уже второй за полтора месяца правления Дональда Трампа биржевой рекорд: через пару дней после его избрания президентом Dow Jones превысил 20 000 пунктов.

Это значит, что рынки настроены оптимистично и ждут от Трампа конкретных мер, способствующих экономическому подъему. Весь вопрос в том, не обманет ли он их ожиданий и не сменится ли в скором времени энтузиазм инвесторов разочарованием, раздражением и апатией.

На руку Трампу играет и ожидаемое скорое повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Глава американского Центробанка Джанет Йеллен, выступая недавно в Конгрессе, подтвердила, что в случае, если экономика продолжит восстанавливаться, ФРС повысит процентные ставки. Это означает укрепление доллара по отношению к другим валютам мира и в принципе рост долларовых активов. А следствием этого станет отток капиталов из развивающихся рынков, поскольку финансовые ресурсы перетекут в долларовые активы.

Заметим, что именно этот момент способен существенным образом повлиять на российскую и азербайджанскую национальные экономики в целом, а также на курсы национальных валют наших стран. Ведь не секрет, что именно американский доллар – ключевая резервная валюта, в которой номинировано больше 60% глобальных финансов.

Вашингтонский вызов для Москвы и Баку

Хотя, казалось бы, для экономики России и Азербайджана гораздо более важным фактором являются цены на нефть. Но тут надо учитывать, что с начала 2000-х цены на сырье стали во многом финансовыми, они очень сильно зависят от курса доллара к евро. Нефть, газ, металлы, зерно – это прежде всего цены товарных деривативов на биржах Чикаго, Нью-Йорка, Лондона. Хотим мы того или нет, но по факту Россия и Азербайджан – сырьевые экономики, которые функционально зависят от цен и спроса на ресурсы, курса доллара, а значит от того, что происходит в США.

И тут надо учитывать, что Трамп стремится достичь независимости США от импорта нефти. А это сулит нашим странам большие проблемы, так как США – это крупнейший мировой импортер нефти, и уход этой страны как потребителя с мирового рынка «черного золота» означал бы резкое сокращение международного спроса, а, значит, падение цен на нефть, газ и другое сырье.

Так что трампономика может надолго оставить цены на нефть и газ где-то внизу, а происходящая энергетическая революция, стремление человечества к использованию возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, сделать их низкими навечно. Для России и Азербайджана это вызов из серии «быть или не быть».