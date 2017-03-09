Власти Молдавии предостерегли чиновников от поездок в Россию

Правительство Молдавии выступило с рекомендацией к государственным служащим и другим чиновникам отказаться от поездок в Россию в связи с досмотрами официальных лиц республики на границе, передает Интерфакс.

«Последние месяцы имели место многочисленные случаи задержания молдавских чиновников в России, в том числе в российских аэропортах. Во избежание инцидентов и до прояснения ситуации госслужащим не рекомендуется передвигаться через территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении кабмина.

Официальный Кишинев также вынес ноту протеста Москве с просьбой принять меры пресечения превышения полномочий российскими пограничниками.