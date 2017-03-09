Канадский министр обвинила Россию в клевете на ее деда

Глава МИД Канады Христя Фриланд обвинила Москву в распространении фейковой информации о том, что ее дед Михаил Хомяк во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. Об этом в среду, 9 марта, сообщает газета The Washington Post.

В публикации указано, что именно пророссийские сайты распространяли ложные сведения о семье Фриланд с момента ее назначения на пост министра иностранных дел. В заметке приведен конкретный пример статьи, в которой написано о том, что в 1940-х годах Хомяк руководил украиноязычной газетой в Кракове во время оккупации; это издание распространяло пропагандистские материалы нацистской Германии.

Как пишет The Washington Post, представитель посольства России в Оттаве Кирилл Калинин, комментируя ситуацию, сказал, что российское правительство твердо уверено, что нацизм и его последователи должны осуждаться.

Ранее в беседе с журналистами канадской газеты The Globe and Mail Калинин заметил, что глава МИД на одной из своих пресс-конференций так и не дала прямого ответа на вопрос о том, чем занимался ее дед в Кракове во время Второй мировой войны. Он добавил, что российские власти не связаны с публикациями о Хомяке.

Фриланд возглавила МИД Канады 10 января. The Washington Post заметила, что отношения между Оттавой и Москвой стали довольно натянутыми на фоне конфликта на востоке Украины. С 2014 года Фриланд находится под действием российских санкций, введенных в ответ на ограничительные меры Оттавы.

По информации газеты, Михаил Хомяк после войны эмигрировал в канадскую провинцию Альберта, был членом украинской общины. Он умер в 1984 году.