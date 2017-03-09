Суд окончательно признал банкротом азербайджанского олигарха

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд утвердил финансовым управляющим должника Валерия Кубелуна и назначил его отчет на 6 сентября.

Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. На заседании в четверг финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин поддержал свое заявленное ранее ходатайство о переходе к процедуре реализации имущества в связи с непредставлением заинтересованными лицами в установленный срок плана реструктуризации долгов Исмаилова.