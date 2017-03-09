Через три недели в Армении пройдут парламентские выборы, в которых участвуют все ведущие политические силы страны. Один из самых главных моментов в предвыборных платформах партий – карабахский вопрос и пути его решения. Как оказалось, сторонников мира в Армении мало, если не сказать, что их вообще нет.
Судите сами. Ереванское издание Lragir подготовило обзор предвыборных программ партий, касающийся карабахской проблематики. Самой «мирной» является программа блока Конгресс-НПА, возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Здесь считают, что для решения задач безопасности Армении и Нагорного Карабаха необходимо выйти из состояния страны, пребывающей в конфликте с соседними государствами и подвергшейся блокаде.
Кроме того, в программе выражается поддержка усилиям Минской группы ОБСЕ, которая с 2007 года предлагает Мадридские принципы урегулирования.
Левон Тер-Петросян
Правящая Республиканская партия Армении считает, что статус Карабаха «должен быть определен его народом».
«Мы поддержим все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования», - говорится в программе.
В то же время партия намерена совершенствовать систему безопасности, «чтобы никому не пришло в голову, что есть иной, кроме мирного, способ решения».
Серж Саргсян
Блок «Елк» в данной ситуации не видит смысла говорить о компромиссах. Блок считает, что нужно сначала восстановить военный баланс между Арменией и Азербайджаном. «О компромиссах не может быть и речи в условиях милитаристской риторики и агрессивной политики Азербайджана. Любой компромисс предполагает признание со стороны Азербайджана права «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) на самоопределение».
В блоке Оганян-Раффи-Осканян считают, что последнее слово в урегулировании должно остаться за «Степанакертом». По словам Оганяна, самоопределение «Арцаха» уже факт.
В основе урегулирования должна стать реализация права на самоопределение на международной арене, после чего должно произойти уточнение границ «Республики Арцах» и Азербайджанской Республики.
Раффи Ованнисян
В АРФД (дашнаки) отмечают, что «арцахский» вопрос является частью Ай Дата. «Арцах» должен воссоединиться с «Большой Арменией». «Независимость «Арцаха» для нас временное решение, - говорится в программе партии. - Только готовность к войне может пресечь угрозу войны. Заявления об односторонних уступках в этой ситуации только усугубляют угрозу войны».
В программе Свободных демократов отмечается, что международное признание «Арцаха» и интеграция, обеспечение безопасности являются императивом внешней политики Армении. «Республика Арцах» удовлетворяет международным стандартам нации-государства и достойна международного признания, в том числе со стороны Армении. «Арцах» должен вернуться за стол переговоров. «Арцахская» проблема должна обсуждаться исключительно в формате Минской группы ОБСЕ, на основе Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, а также на основе Соглашений 1994-1995 гг. о прекращении огня. Гарантией безопасности «Арцаха» и его народа являются его международное признание и интеграция в международные и региональные структуры.
Блок Царукян верит, что «арцахская проблема» может быть решена только мирным путем, на основе взаимосогласия и компромиссов. Однако окончательной целью урегулирования является международное признание «НКР», считают в партии.
В 30 пунктах программы партии «Армянское возрождение» «Арцах» упоминается в контексте триединства Армения-«Арцах»-диаспора.
Очевидно, что политические силы Армении не склонны к миру и не намерены отказаться от Карабаха. Исключение мог бы составить блок Тер-Петросяна (Конгресс-НПА), если бы не уточнения заместителя председателя Армянского национального конгресса Левона Зурабяна.
Разъясняя подходы блока к вопросу урегулирования «арцахского конфликта», заместитель Тер-Петросяна заявил буквально следующее:
Левон Зурабян
«Азербайджан обязуется заключить договор о мире, вопрос решается на основе компромиссов. Должна быть создана демилитаризованная разделительная зона. Азербайджан официально соглашается, что на той территории, которую он считает своей, будут размещены миротворческие силы, и он не имеет права вводить на эту территорию военную технику. Азербайджан официально примет, что отказывается решать какие-либо споры путем насилия, а также соглашается на предоставление «Арцаху» международно признанного статуса».
Комментируя haqqin.az предвыборную ситуацию и программы армянских партий, касающиеся Карабаха, азербайджанский эксперт, директор ИА «Туран» Мехман Алиев заявил, что даже самые умеренные силы вынуждены говорить жестче, если речь заходит о карабахском конфликте.
По словам М.Алиева, карабахская риторика важна для Армении с 1988-1989 гг. И сейчас это тема №1, тем более в свете нынешней напряженности на фронте и эскалации в апреле прошлого года.
В то же время итоги выборов и количество мест, которые получит тот или иной блок в парламенте, напрямую не зависят от жесткости риторики по Карабаху. В Армении многое будет решать социально-экономический фактор.
Будет ли способствовать окончание выборов в Армении возобновлению переговорного процесса? Отвечая на этот вопрос, Мехман Алиев отметил, что по доброй воле на переговоры и тем более на уступки армянская сторона не пойдет. Нужны принудительные меры.
«И апрельские события 2016 года я рассматриваю как раз в качестве элемента этого принуждения. Год назад боевые действия вызвали большую обеспокоенность и бурные дискуссии в Армении».