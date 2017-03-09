Через три недели в Армении пройдут парламентские выборы, в которых участвуют все ведущие политические силы страны. Один из самых главных моментов в предвыборных платформах партий – карабахский вопрос и пути его решения. Как оказалось, сторонников мира в Армении мало, если не сказать, что их вообще нет.

Судите сами. Ереванское издание Lragir подготовило обзор предвыборных программ партий, касающийся карабахской проблематики. Самой «мирной» является программа блока Конгресс-НПА, возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Здесь считают, что для решения задач безопасности Армении и Нагорного Карабаха необходимо выйти из состояния страны, пребывающей в конфликте с соседними государствами и подвергшейся блокаде.

Кроме того, в программе выражается поддержка усилиям Минской группы ОБСЕ, которая с 2007 года предлагает Мадридские принципы урегулирования.

Правящая Республиканская партия Армении считает, что статус Карабаха «должен быть определен его народом».

«Мы поддержим все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования», - говорится в программе.

В то же время партия намерена совершенствовать систему безопасности, «чтобы никому не пришло в голову, что есть иной, кроме мирного, способ решения».

Блок «Елк» в данной ситуации не видит смысла говорить о компромиссах. Блок считает, что нужно сначала восстановить военный баланс между Арменией и Азербайджаном. «О компромиссах не может быть и речи в условиях милитаристской риторики и агрессивной политики Азербайджана. Любой компромисс предполагает признание со стороны Азербайджана права «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) на самоопределение».

В блоке Оганян-Раффи-Осканян считают, что последнее слово в урегулировании должно остаться за «Степанакертом». По словам Оганяна, самоопределение «Арцаха» уже факт.

В основе урегулирования должна стать реализация права на самоопределение на международной арене, после чего должно произойти уточнение границ «Республики Арцах» и Азербайджанской Республики.

В АРФД (дашнаки) отмечают, что «арцахский» вопрос является частью Ай Дата. «Арцах» должен воссоединиться с «Большой Арменией». «Независимость «Арцаха» для нас временное решение, - говорится в программе партии. - Только готовность к войне может пресечь угрозу войны. Заявления об односторонних уступках в этой ситуации только усугубляют угрозу войны».

В программе Свободных демократов отмечается, что международное признание «Арцаха» и интеграция, обеспечение безопасности являются императивом внешней политики Армении. «Республика Арцах» удовлетворяет международным стандартам нации-государства и достойна международного признания, в том числе со стороны Армении. «Арцах» должен вернуться за стол переговоров. «Арцахская» проблема должна обсуждаться исключительно в формате Минской группы ОБСЕ, на основе Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, а также на основе Соглашений 1994-1995 гг. о прекращении огня. Гарантией безопасности «Арцаха» и его народа являются его международное признание и интеграция в международные и региональные структуры.

Блок Царукян верит, что «арцахская проблема» может быть решена только мирным путем, на основе взаимосогласия и компромиссов. Однако окончательной целью урегулирования является международное признание «НКР», считают в партии.

В 30 пунктах программы партии «Армянское возрождение» «Арцах» упоминается в контексте триединства Армения-«Арцах»-диаспора.

Очевидно, что политические силы Армении не склонны к миру и не намерены отказаться от Карабаха. Исключение мог бы составить блок Тер-Петросяна (Конгресс-НПА), если бы не уточнения заместителя председателя Армянского национального конгресса Левона Зурабяна.

Разъясняя подходы блока к вопросу урегулирования «арцахского конфликта», заместитель Тер-Петросяна заявил буквально следующее:

«Азербайджан обязуется заключить договор о мире, вопрос решается на основе компромиссов. Должна быть создана демилитаризованная разделительная зона. Азербайджан официально соглашается, что на той территории, которую он считает своей, будут размещены миротворческие силы, и он не имеет права вводить на эту территорию военную технику. Азербайджан официально примет, что отказывается решать какие-либо споры путем насилия, а также соглашается на предоставление «Арцаху» международно признанного статуса».

Комментируя haqqin.az предвыборную ситуацию и программы армянских партий, касающиеся Карабаха, азербайджанский эксперт, директор ИА «Туран» Мехман Алиев заявил, что даже самые умеренные силы вынуждены говорить жестче, если речь заходит о карабахском конфликте.

По словам М.Алиева, карабахская риторика важна для Армении с 1988-1989 гг. И сейчас это тема №1, тем более в свете нынешней напряженности на фронте и эскалации в апреле прошлого года.

В то же время итоги выборов и количество мест, которые получит тот или иной блок в парламенте, напрямую не зависят от жесткости риторики по Карабаху. В Армении многое будет решать социально-экономический фактор.

Будет ли способствовать окончание выборов в Армении возобновлению переговорного процесса? Отвечая на этот вопрос, Мехман Алиев отметил, что по доброй воле на переговоры и тем более на уступки армянская сторона не пойдет. Нужны принудительные меры.

«И апрельские события 2016 года я рассматриваю как раз в качестве элемента этого принуждения. Год назад боевые действия вызвали большую обеспокоенность и бурные дискуссии в Армении».