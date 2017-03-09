 

Селфи стоило жизни итальянскому подростку

 

Тринадцатилетний итальянский подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в среду вечером на участке железной дороги между городами Таранто и Реджо-ди-Калабрия на юге страны. Три подростка решили испытать судьбу и сфотографироваться на фоне приближающегося скорого поезда, но их затея закончилась трагедией: 13-летний Леандро Челия из калабрийского городка Петрицци погиб, не успев покинуть железнодорожный путь.

Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибами, но, по сведениям журналистов, находятся в состоянии шока.

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