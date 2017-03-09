В США ищут доказательства прослушивания Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил об отсутствии доказательств того, что бывший президент США Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в здании Trump Tower, передает агентство Блумберг.

Сенатор заявил, что "нет доказательств того, что Обама прослушивал Trump Tower", передает агентство.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, будто бывший в тот момент президентом США Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров за месяц до выборов главы государства. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит Конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.