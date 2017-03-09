Через год Шотландия может обрести независимость

Шотландия может провести референдум о независимости осенью 2018 года, т.е. лишь за несколько месяцев до вероятного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сказала первый министр Никола Стерджен в эфире телеканала BBC.

Перспектива голосования по вопросу независимости Шотландии, которое может привести к расколу Соединенного Королевства всего за несколько месяцев до выхода из ЕС, усилит тревоги вокруг Brexit и грозит неопределенными последствиями пятой по величине экономике мира.

Угроза проведения референдума также усиливает давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая готовится начать официальные переговоры с остальными 27 членами ЕС об условиях выхода страны из блока, передает Reuters.