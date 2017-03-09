 

Полиция устроила обыск в квартире 25-летнего азербайджанца Изъят автомат «Калашникова»

Автор: Отдел информации 

В Калининграде полицейские при задержании гражданина Азербайджан нашли у него автомат Калашникова. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

При этом полиция заинтересовалась молодым человеком после заявления об изнасиловании. Стражи порядка искали некоего Мурада, который проживавшего в одном из местных общежитий. В тот же день сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний уроженец Азербайджана, который снимал в доме комнату.

При виде сотрудников полиции молодой человек попытался сбежать через окно первого этажа, но ему это не удалось. При обыске у него обнаружили сумку с автоматом Калашникова со сбитым заводским номером и без приклада. Оружие изъяли.

Старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко сообщила, что автомат непригоден для стрельбы и уголовное дело о незаконном хранении оружия не возбудили. По факту изнасилования сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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