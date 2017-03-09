 

В Грузии объявляют войну «ворам»

 

Министерство внутренних дел Грузии выступает с инициативой ужесточения законодательства против т.н. «воровского мира», передает «Грузия Online». 

Очередное заседание Межведомственного координационного совета по борьбе с организованной преступностью в академии Министерства внутренних дел вел заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили.

На заседании присутствовали представители ведомств, входящих в Межведомственный координационный совет, Министерства внутренних дел, Главной прокуратуры, Министерства исполнения наказания и пробации, Министерства образования и науки, и неправительственного сектора.

На встрече состоялась презентация проектов национальной стратегии борьбы против организованной преступности 2017-2020 года, и плана действия 2017-2018 года. Эти документы в координации со структурами, входящими в Межведомственный координационный совет, разработал департамент исследования и развития Министерства внутренних дел, осуществляющий функции секретариата координационного совета.

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