Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу бывшего депутата и олигарха Дуньямина Халилова и других бизнесменов, присвоивших десятки миллионов манатов, полученных в Межбанке в качестве кредита.

Как сообщает радио «Азадлыг», на суде неожиданно выступил Дуньямин Халилов, предпочитавший до этого хранить молчание. В своих показаниях он заложил своего друга арестованного экс-главу Джахангира Гаджиева, обвинив его в организации мошеннических схем и присвоении денег.

Дуньямин Халилов заявил, что миллионы долларов, которые оформлялись в качестве кредита на подставные ООО, в конечно счете оседали в карманах Джахангира Гаджиева. Экс-глава Межбанка затем вывозил их за рубеж, направляя на различные проекты.

По словам Дуньямина Халилова, Джахангир Гаджиев приобрел большие земельные участки в Анталии, Албании и других курортных местах.

При этом себя Дуньямин Халилов виновным не считает, уверяя, что не присвоил ни копейки денег, принадлежавших Межбанку.

Стоит напомнить, что экс-депутат обвиняется в присвоении более 50 миллионов долларов, которые он получил в качестве кредита при посредничестве Джахангира Гаджиева.

Напомним, что ранее haqqin.az опубликовал расследование, в котором подробно раскрывались схемы, при помощи которых Джахангир Гаджиев и Дуньямин Халилов присваивали деньги Межбанка.