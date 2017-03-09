 

Расправа над азербайджанским туристом в Петербурге

Автор: Отдел информации 

Приезжего из Азербайджана избили и обстреляли в Невском районе Петербурга ночью 9 марта. Из отеля, куда он приехал провести время со знакомой девушкой, его выманил знакомый телефонным звонком.

Как стало известно «Фонтанке», 40-летнего гражданина Азербайджана били двое, а третий в это время стрелял ему по ногам. Всё происходило у дома №5 во 2-ом Рабфаковском переулке. В итоге мужчина очутился в больнице со сломанным носом и четырьмя огнестрельными ранами обеих ног и левой кисти.

Полиция разбирается, чем пострадавший не угодил нападавшим.

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Расправа над азербайджанским туристом в Петербурге
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