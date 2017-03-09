 

США перебросят дополнительные войска в Афганистан

 

США планируют перебросить дополнительный воинский контингент в Афганистан в рамках новой стратегии, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, передает ТАСС.

"Да, мы планируем перебрасывать дополнительные силы в рамках новой стратегии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос республиканца Джона Маккейна, возглавляющего комитет.

Восьмого декабря 2014 года США и НАТО объявили о формальном завершении боевой миссии по содействию безопасности в Афганистане. К 31 декабря 2014 года контингенты всех стран, кроме США, были полностью выведены из страны, а 9,8 тыс. американских военнослужащих остались там по соглашению с правительством Афганистана от 30 сентября 2014 года.

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