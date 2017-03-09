Корейская армия вооружается сверхточными ракетами

Корейская народная армия (КНА) возьмет на вооружение сверхточные интеллектуальные ракеты и "освоит новые методы нанесения ракетных ударов корейского образца", говорится в заявлении представителя стратегических войск КНА, распространенном информационным агентством ЦТАК, передает ТАСС.

Он категорически отверг заявление Совета Безопасности ООН с осуждением проведенных Пхеньяном ракетных испытаний, составленное "по инициативе Соединенных Штатов". КНДР "имеет полное право принимать меры для укрепления обороноспособности страны в то время, как США и Южная Корея проводят нацеленные против Пхеньяна масштабные военные учения Foal Eagle и Key Resolve, отмечается в заявлении.

Представитель стратегических войск предупредил, что части КНА "превратят в пепел базы агрессоров и провокаторов с помощью оснащенных ядерными боеголовками ракет, если хотя бы одна пуля противника попадет на территорию КНДР".