Путин пригласил Меркель в Москву

Канцлера Германии Ангелу Меркель ждут с визитом в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены», — сказал Путин, добавив, что власти России постоянно взаимодействуют с руководством Германии.

В свою очередь Габриэль отметил, что у обоих государств «есть все причины для того, чтобы доверять стабильности наших двусторонних отношений». «При наличии всех сложностей перед нами все-таки стоит задача заботиться о мире и стабильности в Европе», — подчеркнул он.