Иран испытал новую баллистическую ракету

Иран провел испытание новой баллистической ракеты Hormuz-2. Она предназначена для поражения морских целей, передает Tasnim со ссылкой на командира в КСИР Амира Али Хаджизаде.

Данная ракета успешно поразила цель на воде с расстояния 250 километров. Функционал оружия также позволяет наносить удары по целям на расстоянии до 300 километров, уточнил Али Хаджизаде.

Сообщается, что баллистическая ракета является разработкой Тегерана.

Ранее Иран провел успешные испытания приобретенного у России зенитно-ракетного комплекса С-300. Иранские военные осуществили пуски ракет по обширному спектру летательных целей, а также отработали обнаружение, идентификацию, перехват и поражение целей.