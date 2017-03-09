 

Дональда Туска переизбрали главой Евросовета

 

Должность председателя Европейского совета до 2019 года будет занимать 59-летний польский политик Дональд Туск. За его переизбрание проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС 9 марта, передает DW.

Отметим, что Польша выступала категорически против переизбрания Туска. Накануне премьер-министр Польши направила письмо лидерам ЕС объясняя причины подобной позиции Варшавы. В частности, отмечалось, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандартов демократии».

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