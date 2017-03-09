Американскому актеру Стивену Сигалу нравится жить в России, передает ТАСС. В ноябре 2016 года артист получил российское гражданство, теперь он прибыл в Москву на съемки клипа.

«Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда», — заявил Сигал.

По его словам, он часто бывает в России, но не собирается жить здесь постоянно. Как пояснил актер, ему нравится путешествовать, у него много съемок в Америке, Японии, Таиланде, других странах.

Кроме того, сообщил Сигал, у него семеро детей, и они живут в разных местах по всему миру.