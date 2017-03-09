Чавушоглу не пустили в швейцарский отель

Швейцарский отель отменил агитационное мероприятие с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Как сообщил в четверг, 9 марта, менеджер швейцарского отеля Hilton Zürich Airport-Hotel Алексей Линчук, эта гостиница не станет местом проведения воскресной встречи Чавушоглу с представителями турецкой общины. «Мы не сможем обеспечить безопасность участников мероприятия и сотрудников отеля», - заявил менеджер, подчеркнув, что отмена мероприятия - решение администрации отеля, передает DW.

Одновременно свою обеспокоенность предстоящим мероприятием выразили сотрудники правоохранительных органов Швейцарии. «Даже массированное присутствие полиции не может гарантировать безопасное проведение мероприятия», - заявил представитель правоохранительных органов.

Ранее агитационное мероприятие Чавушоглу было отменено в Роттердаме: владелец здания, где было запланировано мероприятие, отказал в предоставлении площадки для выступления. Отмена мероприятия в Гамбурге спровоцировала турецкого министра назвать это решение проявлением «тотальной репрессивной системы».