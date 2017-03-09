В Индии прооперировали самую полную в мире женщину

В Индии самой полной в мире женщине провели операцию по уменьшению желудка, сообщает «Би-би-си».

Египтянке Эман Ахмед Абд Эль Ати 36 лет. При рождении ей был поставлен диагноз элефантиаз, слоновая болезнь; в детстве она перенесла инсульт, из-за которого была прикована к постели. По словам ее семьи, она не покидала свой дом в течение 25 лет.

Эман, вес которой составлял 500 кг, прилетела в Индию в январе 2017 года, благодаря усилиям врачей до операции она сбросила 100 кг. Специалисты утверждают, что в ближайшие месяцы она потеряет еще больше веса.