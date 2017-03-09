Сборная Азербайджана по футболу обыграла Катар

Сборная Азербайджана по футболу провела в Дохе товарищеский матч с национальной командой Катара.

Со счетом 2:1 победили подопечные Роберта Просинечки. На 52-й минуте счет в матче открыл Тарлан Гулиев. Спустя три минуты Родриго Табата восстановил равновесие. Победный гол на 62-й минуте забил Араз Абдуллаев.

Напомним, что сборная Азербайджана отправилась в Катар без футболистов, выступающих за пределами страны. Главный тренер имел возможность просмотреть игроков из азербайджанской Премьер-лиги.

26 марта сборная Азербайджана в Баку примет сборную Германии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.