Пассажирский автобус упал в ущелье сегодня на востоке центральной части Непала, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 26 пострадали, передает Синьхуа.

Местные СМИ сообщили, что в результате ДТП погибли не менее 20 человек, а пострадали около 40. Происшествие произошло в районе Джаяркот в 300 км от столицы Катманду. В спасательной операции приняли участие военные и полиция.

Пострадавшие доставлены в больницу. Причины ДТП выясняются. Полиция считает, что основной причиной могло быть превышение скорости пассажирского автобуса.