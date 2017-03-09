 

Глава Европола о мафии завтрашнего дня

 

В Европе действует 5 тыс. организованных банд. Они сумели существенно модернизировать свою деятельность — активно используют Даркнет, а торговцы наркотиками присматриваются к дронам, рассказал глава Европола Рон Уэйнрайт, его цитирует DW.

По его словам, группировки работают по методу мультинациональных корпораций, используя международные контакты и самые современные технологии. Не исключено, что банды в самое ближайшее время начнут использовать беспилотники для перевозки наркотиков. «Мы должны быть к этому готовы», — добавил Уэйнрайт.

Он также отметил, что наркотики по-прежнему остаются главным полем деятельности банд: более трети всех преступников вовлечены в производство, продажу и распространение наркотиков, а прибыль от этого преступного бизнеса достигает 24 млрд евро в год.

Также беспокойство у Европола вызывает киберпреступность. «Преступления становятся частью сферы услуг», — подчеркнул глава Европола. 

486 просмотров


Старости
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
10 Март 13° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7563 AZN
1 EUR   =   1.8494 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности
Глава Европола о мафии завтрашнего дня
В Непале автобус упал в ущелье 20 погибших
В Индии прооперировали самую полную в мире женщину
Сборная Азербайджана по футболу обыграла Катар
Чавушоглу не пустили в швейцарский отель
Стивену Сигалу нравится жить в России
Путин пригласил Меркель в Москву
Дональда Туска переизбрали главой Евросовета
США передадут своим арабским союзникам баллистические ракеты
Иран испытал новую баллистическую ракету
Корейская армия вооружается сверхточными ракетами
США перебросят дополнительные войска в Афганистан
Расправа над азербайджанским туристом в Петербурге
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Заместитель посла Турции попросил убежища в Швейцарии
В Грузии объявляют войну «ворам»
Рауф Миркадыров получил статус политического беженца в Швейцарии
Полиция устроила обыск в квартире 25-летнего азербайджанца Изъят автомат «Калашникова»
Через год Шотландия может обрести независимость
В США ищут доказательства прослушивания Трампа
Селфи стоило жизни итальянскому подростку
Ильхам Алиев наградил театральных деятелей
Для Азербайджана предпочтительнее Тер-Петросян и Саргсян что предлагают армянские политики?
Суд окончательно признал банкротом азербайджанского олигарха