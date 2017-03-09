 

Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности

 

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что деятельность основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа нанесла внушительный ущерб национальной безопасности США.

«Правительство США имело позицию относительно Джулиана Ассанжа. Это было в прошлом, и я не вижу, чтобы что-то тут изменилось. Он ослабил и подорвал нашу национальную безопасность», — цитирует РИА «Новости» слова Спайсера.

Ранее Джулиан Ассанж заявил, что WikiLeaks откроет технологическим компаниям доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ.

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Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности
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