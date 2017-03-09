 

США обеспокоены российскими ПВО в Сирии

 

Новые системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные Россией в Сирии, могут повлиять на ход военных операций США в регионе. Об этом заявил на слушаниях в сенате США командующий Центральным командованием генерал Джозеф Вотел, его цитирует «Интерфакс».

«В течение последних месяцев Россия разместила новые системы „земля-воздух“, они могут быть использованы, и это отразится на нашей свободе маневров», — подметил Вотел.

По его словам, США должны изучить возможность расширения механизмов по недопущению инцидентов с российскими военными в Сирии, так как увеличиваются возможности для просчетов с обеих сторон.

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