США обеспокоены российскими ПВО в Сирии

Новые системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные Россией в Сирии, могут повлиять на ход военных операций США в регионе. Об этом заявил на слушаниях в сенате США командующий Центральным командованием генерал Джозеф Вотел, его цитирует «Интерфакс».

«В течение последних месяцев Россия разместила новые системы „земля-воздух“, они могут быть использованы, и это отразится на нашей свободе маневров», — подметил Вотел.

По его словам, США должны изучить возможность расширения механизмов по недопущению инцидентов с российскими военными в Сирии, так как увеличиваются возможности для просчетов с обеих сторон.