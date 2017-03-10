 

Громкое дело над бизнесменами-азербайджанцами в Татарстане

Автор: Отдел информации 

В Казани началось судебное следствие по громкому делу о пожаре в торговом центре (ТЦ) «Адмирал» в 2015 году, в результате которого погибли 19 человек, а причиненный ущерб оценивается в 12 млрд руб. На скамье подсудимых находятся несколько бизнесменов из Азербайджана, которые управляли торговым центром, пишут российские СМИ.

По версии следствия, причиной трагедии стала совокупность факторов: помещения ТЦ, расположенного на территории бывшего завода, не могли использоваться для торговли, в центре игнорировались требования пожарной безопасности, а ремонт кровли, во время которого произошло возгорание, проводили неквалифицированные рабочие.

Перед судом предстали гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания “АС Менеджмент” Роберт Хайруллин, арендаторы здания ТЦ — директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов, его отец Гюльгусейн Наджафов (оба выходцы из Азербайджана), выполнявший роль заместителя, и другой его заместитель Николай Каекин. В числе подсудимых также начальник межрайонного отдела региональной службы судебных приставов Жанна Алпарова, ее бывшая коллега Минзиля Сафина, специалист республиканского Госстройнадзора Галия Исаева, а также пять рабочих.

В СКР полагают, что все они в разной степени причастны к пожару в одном из крупнейших ТЦ Казани, произошедшему 11 марта 2015 года. В результате ЧП погибли 19 человек, свыше 60 пострадали. Ущерб был оценен в рекордную сумму — 11,27 млрд руб.

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