 

"Дьявольский" хохот премьер-министра удивил соцсети видео

 

Странный хохот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на слушаниях в Палате общин озадачил пользователей соцсетей.

Как сообщает The Independent, премьер-министр попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Столь бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.

Ролик со смеющейся Терезой Мэй вызвал бурную реакцию в социальной сети Twitter и спровоцировал целую волну "фотожаб".

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