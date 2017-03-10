Странный хохот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на слушаниях в Палате общин озадачил пользователей соцсетей.

Как сообщает The Independent, премьер-министр попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Столь бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.

Ролик со смеющейся Терезой Мэй вызвал бурную реакцию в социальной сети Twitter и спровоцировал целую волну "фотожаб".