Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от президента России Владимира Путина книгу, которой почти 500 лет, сообщила пресс-служба главы правительства.

Из Москвы Нетаньяху привез экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия. Книга была напечатана в 1526 году в Италии на тосканском языке.

"Премьер-министр дал распоряжение передать книгу Национальной библиотеке", — сказано в пресс-релизе.

Труд Флавия представляет собой ценнейший источник сведений об истории Иудеи и хронику восстания ее жителей против римского владычества в изложении участника и очевидца событий I века нашей эры.

Нетаньяху признался, что был удивлен подарком, и назвал его важной частью исторического наследия еврейского народа.