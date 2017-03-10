Американские компании намерены нарастить добычу нефти

Американские производители сланцевой нефти планируют амбициозный рост добычи вне бассейна Permian в штате Техас вопреки стратегии ОПЕК по сокращению добычи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Занимающиеся сланцами компании восстанавливаются после двух лет ценовой войны с картелем, и многие из них планируют расширять деятельность в Северной Дакоте, Оклахоме и других районах нетрадиционных углеводородов.

За последние полгода главный сланцевый бассейн США — Permian – уже продемонстрировал резкий рост добычи. Hess Corp, Chesapeake Energy Corp, Continental Resources и другие компании на этой неделе рассказали на конференции в Хьюстоне о своих планах роста, которые приведут к увеличению экспорта американской нефти в ближайшем десятилетии.

Рост добычи в США уже привел к увеличению запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 528,4 миллиона баррелей. Нефть на этом фоне опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель.