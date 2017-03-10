 

Американские компании намерены нарастить добычу нефти

 

Американские производители сланцевой нефти планируют амбициозный рост добычи вне бассейна Permian в штате Техас вопреки стратегии ОПЕК по сокращению добычи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Занимающиеся сланцами компании восстанавливаются после двух лет ценовой войны с картелем, и многие из них планируют расширять деятельность в Северной Дакоте, Оклахоме и других районах нетрадиционных углеводородов.

За последние полгода главный сланцевый бассейн США — Permian – уже продемонстрировал резкий рост добычи. Hess Corp, Chesapeake Energy Corp, Continental Resources и другие компании на этой неделе рассказали на конференции в Хьюстоне о своих планах роста, которые приведут к увеличению экспорта американской нефти в ближайшем десятилетии.

Рост добычи в США уже привел к увеличению запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 528,4 миллиона баррелей. Нефть на этом фоне опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель.

65 просмотров


Старости
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Арестованный олигарх заложил Джахангира Гаджиева
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 13° / 6°
13 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7563 AZN
1 EUR   =   1.8494 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Президент Чехии планирует баллотироваться на новый срок
Американские компании намерены нарастить добычу нефти
Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу
Мужчина с топором зарубил прохожих в Дюссельдорфе
Алыча за 720 манатов шокировала азербайджанцев фото
США готовы к переговорам с Северной Кореей
«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
"Дьявольский" хохот премьер-министра удивил соцсети видео
Громкое дело над бизнесменами-азербайджанцами в Татарстане
США обеспокоены российскими ПВО в Сирии
Лукашенко решил трудоустроить любовниц чиновников
Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности
Глава Европола о мафии завтрашнего дня
В Непале автобус упал в ущелье 20 погибших
В Индии прооперировали самую полную в мире женщину
Сборная Азербайджана по футболу обыграла Катар
Чавушоглу не пустили в швейцарский отель
Стивену Сигалу нравится жить в России
Путин пригласил Меркель в Москву
Дональда Туска переизбрали главой Евросовета
США передадут своим арабским союзникам баллистические ракеты
Иран испытал новую баллистическую ракету
Корейская армия вооружается сверхточными ракетами
США перебросят дополнительные войска в Афганистан
Расправа над азербайджанским туристом в Петербурге