 

Президент Чехии планирует баллотироваться на новый срок

 

Президент Чехии Милош Земан заявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, передает чешская газета Lidovky.

«Я решил, что буду снова баллотироваться на пост президента Чешской Республики», — заявил Земан.

Как пишет издание, глава Чехии сообщил о своих намерениях во время встречи со своими сторонниками в Пражском Граде.

Милош Земан занимает пост президента Чехии с 8 марта 2013 года. Во втором туре первых прямых всенародных выборов, которые прошли в январе 2013 года, он набрал 54,8% голосов.

Земан долгое время возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. С 1998 по 2002 гг возглавлял правительство Чехии. В 2003 году баллотировался на пост президента Чехии, но проиграл выборы Вацлаву Клаусу.

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Президент Чехии планирует баллотироваться на новый срок
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