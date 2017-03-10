Президент Чехии планирует баллотироваться на новый срок

Президент Чехии Милош Земан заявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, передает чешская газета Lidovky.



«Я решил, что буду снова баллотироваться на пост президента Чешской Республики», — заявил Земан.



Как пишет издание, глава Чехии сообщил о своих намерениях во время встречи со своими сторонниками в Пражском Граде.



Милош Земан занимает пост президента Чехии с 8 марта 2013 года. Во втором туре первых прямых всенародных выборов, которые прошли в январе 2013 года, он набрал 54,8% голосов.



Земан долгое время возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. С 1998 по 2002 гг возглавлял правительство Чехии. В 2003 году баллотировался на пост президента Чехии, но проиграл выборы Вацлаву Клаусу.