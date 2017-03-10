Президент Чехии Милош Земан заявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, передает чешская газета Lidovky.
«Я решил, что буду снова баллотироваться на пост президента Чешской Республики», — заявил Земан.
Как пишет издание, глава Чехии сообщил о своих намерениях во время встречи со своими сторонниками в Пражском Граде.
Милош Земан занимает пост президента Чехии с 8 марта 2013 года. Во втором туре первых прямых всенародных выборов, которые прошли в январе 2013 года, он набрал 54,8% голосов.
Земан долгое время возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. С 1998 по 2002 гг возглавлял правительство Чехии. В 2003 году баллотировался на пост президента Чехии, но проиграл выборы Вацлаву Клаусу.
Президент Чехии планирует баллотироваться на новый срок
Президент Чехии Милош Земан заявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, передает чешская газета Lidovky.