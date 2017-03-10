Нефть дорожает

Цены на нефть слабо растут сегодня после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов, а также объемов добычи нефти в США.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру в пятницу увеличилась на $0,34 (0,65%) - до $52,53 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,92 (1,73%) - до $52,19 за баррель.

Цены на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,73%) - до $49,64 за баррель. В четверг фьючерсы упали в цене на $1 (1,99%) - до $49,28 за баррель, минимального уровня с конца ноября.

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель в четверг после падения на 7,6% за четыре торговые сессии на сигналах того, что рост запасов нефти в США сводит на нет усилия государств ОПЕК по снижению избытка предложения на мировом рынке.