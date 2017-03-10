 

Женщин-таксистов в Баку станет больше фото

 

В ближайшее время в Баку будут привлечены к работе женщины в качестве водителей такси, сказал глава ООО Bakı Taksi Рамал Агаев, передает Trend.

Глава ООО отметил, что нередко возникают ситуации, когда клиенты отказываются, чтобы их семью возил мужчина-водитель, и поэтому они отдают предпочтение женщинам-водителям.

"Учитывая этот факт, ООО планирует в ближайшее время привлечь к работе женщин в качестве водителей такси", - сказал Агаев.

Глава ООО также отметил, что желающие получить такую работу женщины в возрасте 25-40 лет должны будут пройти отбор, затем предстоят два месяца обучения в школе вождения, и только после этого они смогут работать в качестве водителей такси.

 

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